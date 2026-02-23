Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve hayırsever Topçuoğlu ailesinin iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 'Filiz Topçuoğlu Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi' için protokol imzalandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nda düzenlenen imza töreniyle, engelli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeyi ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen yeni bir merkez için ilk adım atıldı. 'Filiz Topçuoğlu Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi', gündüzlü bakım, rehabilitasyon, eğitim ile sosyal ve kültürel faaliyet hizmetleri sunacak.

Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ile hayırsever iş insanları Mustafa Topçuoğlu ve Vedat Topçuoğlu katıldı.

Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'i 'engelsiz kent' yapma hedefi doğrultusunda önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, yeni merkezin aileler için de büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Şahin, ailelerin özel gereksinimli bireylerini güvenle merkeze bırakabileceğini, bu sayede günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabileceklerini ifade etti. Topçuoğlu ailesinin kentteki hayırseverlik çalışmalarına da dikkat çeken Şahin, şehirdeki pek çok sosyal yatırımda ailenin önemli katkısı bulunduğunu vurguladı.

Vali Kemal Çeber ise merkezin hem engelli bireyler hem de aileleri için önemli bir sosyal destek alanı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da belediye olarak projeye taşınmaz tahsisi yaptıklarını ve böylesi anlamlı bir çalışmada yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, merkezin özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesine ve bakım hizmeti almasına imkân tanıyacağını kaydetti.

Hayırsever Mustafa Topçuoğlu ise kız kardeşi Filiz Topçuoğlu'nun adını yaşatacak bir projeye imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, merkezin çocukların gelişimine ve ailelerin nefes almasına katkı sağlayacağını ifade etti. Yeni merkezle birlikte Gaziantep'te hem engelli bireyler için kapsamlı bir destek alanı oluşturulacak hem de ailelerin yaşam kalitesinin artırılması hedeflenecek.