KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'da Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde Çayırova Belediyesi, de ilçe genelinde Ramazan ruhuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

'RAMAZAN RUHU PAYLAŞMAKTIR'

Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Ramazan ruhu; paylaşmak, dayanışmak ve gönüllere dokunmaktır. İlçe sakinlerimize, Teravih namazı sonrası ikram ettiğimiz Ramazan şerbetiyle bu güzel ayın manevi iklimini birlikte yaşadık' denildi. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan şerbeti dağıtımlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirtti.