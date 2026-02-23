Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Korosu, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen konser programında sanatseverlerle buluştu. Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro, çok sesli müziğin seçkin örneklerini başarıyla seslendirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Korosu, düzenlediği konser ile büyük beğeni topladı. Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, siyasi parti temsilcileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın titiz eğitimiyle yetişen gençlerden ve çocuklardan oluşan koro, sahnedeki enerjisiyle hayranlık uyandırdı. Çocuk Korosu, seslendirdiği neşeli ve umut dolu çocuk şarkılarıyla geceye renk katarken; Gençlik Korosu ise repertuvarındaki çeşitlilikle kulakların pasını sildi.

Konserin sonunda Şef Arcan Hacer Aydınlı'ya çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızı yürekten kutluyorum. Önceki hafta senfoni orkestrası konserimiz vardı, bu hafta ise gençlik ve çocuk koromuz sahnedeydi. Gerçekten muhteşem bir performanstı; konserin hiç bitmemesini istedim' dedi.

'35 BİN KİŞİYE SANATLA DOKUNDUK'

Kültür ve sanatı kentin her noktasına ve toplumun her kesimine yaymaya kararlı olduklarını vurgulayan Aydın, belediyenin sanat karnesini şu sözlerle paylaştı: 'Sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 35 bine yakın çocuk, genç ve kadın kursiyerimiz, mesleki ve sanat kurslarımızdan faydalandı. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Pop Orkestrası, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Gençlik Orkestrası gibi çok değerli topluluklar bulunuyor. Bu tablo bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Özellikle bu koroyu tebrik ediyorum ve onları Türkiye genelindeki tüm koro yarışmalarında görmek istiyoruz. Çocuklarını bizlere emanet eden ailelerimize teşekkür ediyorum; biz de var gücümüzle, tüm imkânlarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz.'

Konuşmaların ardından Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın tarafından Şef Arcan Hacer Aydınlı'ya çiçek takdim edildi. 2016 yılından bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Şef Arcan Hacer Aydınlı, katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.