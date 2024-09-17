Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.ERZURUM (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Okulda çiçeklerle karşılaşan Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği mini konseri dinledi.

Bakan Tekin daha sonra öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelerek öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, buluşmada öğretmenlerin ÖMK'ya ilişkin yeni düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğini sorması üzerine, "Bilindiği gibi ÖMK düzenlemesi Meclis'imizde ele alınacak. Konu Meclis'imizin takdirindedir. Yasalaşması halinde hemen uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Öğretmenler, Bakanlığın bu yıl hayata geçirdiği ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendiği uygulamadan dolayı teşekkür etti. İstişare kültürüne önem verdiklerini belirten Bakan Tekin, öğretmenlerin sahadaki uygulamalara yönelik görüş ve önerilerini dikkate alarak yol haritası belirlediklerini kaydetti. Bakan Tekin, tüm imkânlarıyla öğretmenlerin yanında yer almaya devam ettiklerini kaydetti.

Buluşmada Bakan Tekin, daha sonra Yavuz Keleş, Sevcan Eser ve Yavuz Selim Yıldırım isimli öğretmenlere doğum günü sürprizi yaptı, pasta kesti.