Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programına katıldı, şehitliği ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Yusuf Tekin, Erzurum ziyareti kapsamında Uzundere ilçesinde vatandaşlarla bayramlaşarak, ilçe çarşısında esnafla sohbet etti.

Kent merkezindeki Kars Kapı Şehitliği'nde kabirleri ziyaret eden Bakan Tekin, mezarlara karanfil bıraktı.

Burada Kur'an-ı Kerim okuyan bir çocuğu dinleyen Bakan Tekin, daha sonra Erzurum Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basın mensuplarıyla görüştü.