Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Muradiye ve Tuşba ilçelerindeki okul ziyaretlerinde öğrencilerin etkinliklerine katıldı, sınıfları gezdi, öğretmenlerle bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'daki temasları kapsamında Muradiye ilçesindeki Uluşar Zincirli İlkokulunu ziyaret etti. Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, kurum amirleri ve öğretmenler tarafından karşılanan Tekin; sınıfları gezdi, öğretmenlerle görüştü. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Topluluğu üyelerinin, 'Yedi Bölge, Yedi Okul' Projesi kapsamında okul bahçesinde düzenlediği etkinlikleri izleyen Bakan Tekin, öğrencilerle ve aileleriyle sohbet etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre her dönem, Türkiye'nin farklı bir bölgesinden seçilen bir okulda çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiren topluluğun düzenlediği boyama etkinliklerine katılan Tekin, öğrencilerin parmak ve yüzlerini boyadı.

Bakan Tekin, ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Sevgili öğrencilerimizin derslerine katıldık, çalışmaları hakkında bilgi aldık. Üniversite öğrencilerimizin katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklere katıldık. Kıymetli öğretmenlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Çocuklarımız geleceğimizin gülü, yıldızı ve umut ışığıdır. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, sevgili öğrencilerime derslerinde başarılar diliyorum. Ayrıca etkinliklerde öğrencilerimize eşlik eden üniversiteli gençlerimize teşekkür ediyorum.' dedi.