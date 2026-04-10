SASKİ, Su Müfettişi projesi kapsamında Karasu'da öğrencilerle bir araya gelerek suyun değeri ve bilinçli tüketim alışkanlıkları üzerine farkındalık çalışması yürüttü. Gerçekleştirilen etkinlikte minikler hem öğrendi hem de eğlenerek suyun korunmasına dair önemli kazanımlar elde etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Karasu Şehit Oktay Demirci İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik Su Müfettişi eğitimi düzenledi.

Günlük yaşamda suyun doğru kullanımı, tasarruf yöntemleri ve çevre bilinci üzerine gerçekleştirilen eğitim, çocukların aktif katılımıyla interaktif bir şekilde gerçekleştirildi.

Eğitim boyunca öğrenciler, suyun yaşam için taşıdığı değeri animasyonlarla keşfetti. Meraklı gözlerle eğitimi takip eden ve sorular soran minikler, suyu korumanın aslında geleceği korumak anlamına geldiğini öğrendi.

Proje kapsamında anlatılanlar çocukların günlük hayatlarında uygulayabilecekleri basit ama etkiliyöntemlerle pekiştirildi. Eğitimlerin ardından miniklere sorumluluk bilinci yüklenerek Su Müfettişi rozetleri takdim edildi.