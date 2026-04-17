'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı; şans oyunları reklam giderlerinden BOTAŞ borçlarına, ÖTV istisnalarından askerlik bedeline kadar birçok alanda yeni düzenleme getirildi. Düzenleme ile günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmı prim istisnasından yararlanacak. Engelli araç alım limiti 2.873.900 TL'ye yükseltilirken, deprem konutlarında peşin ödeme indirimi getirildi.

ANKARA (İGFA) - 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' (Kanun No: 7577), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 Nisan 2026'da kabul edilen düzenleme; vergi, sosyal güvenlik, enerji ve kamu maliyesi başta olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler içeriyor. Yeni düzenlemeye göre, şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri hem gelir hem de kurumlar vergisi açısından gider olarak kabul edilmeyecek. Yükseköğretim ve KDV mevzuatında yapılan değişikliklerle bazı muafiyetlerin kapsamı yeniden düzenlenirken, kamulaştırma kapsamında taşınmaz devirleri KDV'den istisna tutuldu.

Enerji alanında dikkat çeken düzenlemelerden biri ise BOTAŞ'a ilişkin oldu. Buna göre, şirketin kamuya olan vergi ve benzeri borçları, Hazine'den alacaklarına mahsup edilerek terkin edilebilecek.

Özel Tüketim Vergisi düzenlemesiyle engellilere yönelik araç alımında üst limit 2 milyon 873 bin 900 TL olarak belirlenirken, askerlik bedeline ilişkin gösterge rakamı da 300 bine yükseltildi.

Deprem bölgesine yönelik düzenlemeler kapsamında ise konut ve iş yeri borçlarını peşin ödeyen hak sahiplerine önemli indirimler getirildi. Buna göre, belirli şartlarda konutlarda yüzde 74'e, iş yerlerinde ise yüzde 48'e kadar indirim uygulanabilecek.

YEMEK BEDELİNDE YENİ DÜZENLEME: 300 TL'YE KADAR SİGORTA PRİMİ İSTİSNASI

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında yapılan değişiklikle, çalışanlara sağlanan bazı ödemeler prime esas kazanç kapsamı dışında bırakılırken, günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmı istisna olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanunla günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmının sigorta priminden istisna tutulacağını anımsatarak, düzenlemenin çalışanların net gelirine olumlu yansımasının beklendiği ifade edildi. Bakan Işıkhan, uygulamanın çalışanların emeğini ve kazancını korurken işverenlere de destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu tutarın her yıl otomatik olarak güncelleneceği vurgulandı.

Söz konusu kanun değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz