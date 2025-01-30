Antalya'da gelenekselleşen Eğitim Sempozyumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların kendi içlerindeki kötü örneklerle de mücadele etmesi gerektiğini belirterek, "Sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Bakanlık olarak biz peşine düşeriz" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği'nce "Türkiye'de ve Dünyada Özel Okullar" temasıyla Antalya'da düzenlenen "23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu"nun açılışına katıldı.

Özel okullar konusundaki düşüncelerinden dolayı muhalefet tarafından sürekli eleştirildiğini anlatan Bakan Tekin, Türkiye'deki eğitim öğretim süreçlerini baştan beri beraber yürüttüklerini belirterek, okulların tamamında internet erişimi olduğunu, sınıflarda akıllı tahtalar itibarıyla dünyada örnek gösterilen ülke olduklarını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine işaret eden Bakan Tekin, bilgiyi çocuklara ezberleten, çocuklara veren mantıktan bilgiyi millet yaşam becerisine bölüştüren bir yaklaşımı benimsemek gerektiğini söyledi.

Bakan Tekin, 2002'de 2 bin 395 özel okul içerisinde FETÖ'nün sayıca az da olsa sektörü domine eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Bence burada teşekkürü hak ettiğimiz bir başka konu da sizleri FETÖ vesayetinden kurtarmış olduk, bu da önemli bir adımdı." dedi.

"TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMAMALI"

Bakanlığın ve özel okulların kamu hizmeti yürüttüğünü vurgulayan Tekin, gerek siyasette, gerek medya sektöründe özel okullarla ilgili eleştirilere derneğin sessiz kaldığını ifade ederek, üst düzey hizmet sunan veya üst düzey ücret alan okul sayısı üzerinden özel okullara eleştirilerin yapıldığını, sistem üzerinden bakıldığında 12 bin özel okuldan 22 okulun bahsedilen ücretleri talep ettiğini vurguladı. Bu 22 okul üzerinden bir genelleme yapıldığını aktaran Tekin, "Buna çıkıp cevap vermeniz, konuşmanız lazım. Aynı şey Öğretmenlik Mesleği Kanunu görüşülürken çalıştırdığınız öğretmen arkadaşlarımızın ücretleriyle ilgili kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz yine genel müdürlük üzerinden sizin öğretmenlerle ilgili ücret politikalarınızı izliyoruz. Zaten belirli koşulların altında öğretmen çalıştıran özel öğretim kurumlarımızı uyarıyoruz, tedbirimizi alıyoruz çünkü hiçbir öğretmen arkadaşımızın hakkının yenmesi, emeğinin karşılığını alamaması bu salonda hiç kimsenin arzu etmediği bir şeydir. Hepimiz hak edenin hak ettiğini almasından yanayız, bu bizim ortak politikamız." diye konuştu.



Öte yandan özel okulların kendi içlerindeki kötü örneklerle mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan, bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz, kamusal hizmeti yürütmek ve denetlemekle mükellef olan Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz. Biz çocuklarımızın, velilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Benim sizden isteğim şu, bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım" diye konuştu.