Edirne Keşan Kunduracılar Çarşısı’nda döşenen granit küp taşlar, bir kişinin daha yaralanmasına neden oldu. Zemindeki taşların dengesiz olduğunu belirten esnaflar ve vatandaşlar, taşların değiştirilmesini talep ediyor.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Kunduracılar Çarşısı’nda, zemine döşenen granit küp taşlar nedeniyle bir vatandaş daha yaralandı. 2020 yılının Mart ayında Keşan Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında döşenen taşlar, o tarihten bu yana sıkça şikayet konusu olmaya devam ediyor.

ESNAFLAR VE VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Olayda, yaşı ilerlemiş bir kadın dengesiz taşlara takılarak yüz üstü düştü. Çevredeki esnafların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olayın ardından esnaflar ve güzergahı kullanan vatandaşlar, taşların değiştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

“BU İLK DEĞİL, TAŞLAR KALDIRILSIN”

Esnaflar, çarşıda yürüyen vatandaşların sık sık düşme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bu taşlar döşendiğinden beri birçok kişi düştü ve yaralandı. Yetkililerden daha güvenli bir zemin düzenlemesi istiyoruz,” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Keşan Belediyesi’nin, vatandaşların taleplerine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.