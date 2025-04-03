Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki bu düşüş trendinin devam ettiğini vurgulayarak, fiyat istikrarı için tüm araçları kullanacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Türkiye’de son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun Mart 2025’te yüzde 38,1 olarak gerçekleştiğini anımsatarak, enflasyondaki bu düşüş trendinin devam ettiğini kaydetti.

Son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını beklediklerini ifade eden Bakan Şimşek, ekonomik istikrarı koruma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Bakan Şimşek, fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda tüm politika araçlarını güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceklerini belirterek, hükümetin enflasyonla mücadelede kapsamlı bir yaklaşım sergileyeceğini kaydetti.

