Lojistik sektörünün güçlü oyuncularından EvoLog Lojistik, yönetim kadrosunu güçlendiriyor.Firmanın Denizyolu ve Havayolu Direktörlüğü görevine Murat Ayaz getirildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarından EvoLog Lojistik, yeni atılımlar için yönetim kadrosunu güçlendiriyor. Firmanın, Denizyolu ve Havayolu Direktörlüğü görevine lojistik sektöründe tecrübesi ve yenilikçi çalışmalarıyla dikkat çeken Murat Ayazgetirildi. Sektöre 2011 yılında adım atan Ayaz, 14 yıl içerisinde global ve Türk lojistik şirketlerinde farklı pozisyonlarda görev aldı.

Gelecek dönem stratejilerine yönelik açıklamada bulunan Murat Ayaz, “Şirketimizin deniz ve hava yolu operasyonlarını güçlendirmeyi, yeni pazarlara açılmayı ve ürün çeşitliliğimizi arttırmayı planlıyoruz. 2024 yılında hizmete alınan Mersin şubemizin yakaladığı başarıyı, Ege ve Güney Marmara ile pekiştirecek, Türk ihracat ve dış ticaret firmalarına çözüm ortağı olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. En kısa sürede deniz yolu operasyonlarımızda 50bin TEU hacme ulaşmayı; güvenliği, hızı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektördeki en güçlü oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.