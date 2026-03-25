TÜİK verilerine göre Mart ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri önceki aya göre geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerini açıkladı. Buna göre; hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 113,2, perakende ticarette yüzde 2,0 düşüşle 113,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 azalarak 80,6 değerini aldı.

Hizmet sektöründe son 3 aylık iş durumu endeksi 1,3 puan artışla 113,6'ya yükselirken, hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 114,8 olarak ölçüldü.

Perakende ticaret sektöründe ise son 3 aylık iş hacmi ve satışlar endeksi yüzde 3 düşüşle 122,2'ye gerilerken, mevcut mal stok seviyesi 93,7'ye indi. Gelecek 3 aylık iş hacmi ve satış beklentisi de 124,8 ile sınırlı artış gösterdi.

İnşaat sektöründe güven endeksi en fazla düşüş yaşayan sektör oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 78,6'ya gerilerken, gelecek 3 aylık toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 5 düşüşle 82,6'ya indi.

Tofaş Bursa'dan yeniden ABD'ye ihracata başlıyor!
Tofaş Bursa'dan yeniden ABD'ye ihracata başlıyor!
TÜİK verileri, Mart ayında ekonomik faaliyetlerde hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde beklentilerin gerilediğini gösteriyor. Bu düşüşler, iş hacmi, talep ve istihdam beklentilerindeki azalmalarla sektör güvenindeki gerilemeyi destekliyor.

