TÜİK verilerine göre Mart ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri önceki aya göre geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış güven endekslerini açıkladı. Buna göre; hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,5 azalarak 113,2, perakende ticarette yüzde 2,0 düşüşle 113,6 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 azalarak 80,6 değerini aldı.

Hizmet sektöründe son 3 aylık iş durumu endeksi 1,3 puan artışla 113,6'ya yükselirken, hizmetlere olan talep beklentisi bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 114,8 olarak ölçüldü.

Perakende ticaret sektöründe ise son 3 aylık iş hacmi ve satışlar endeksi yüzde 3 düşüşle 122,2'ye gerilerken, mevcut mal stok seviyesi 93,7'ye indi. Gelecek 3 aylık iş hacmi ve satış beklentisi de 124,8 ile sınırlı artış gösterdi.

İnşaat sektöründe güven endeksi en fazla düşüş yaşayan sektör oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 78,6'ya gerilerken, gelecek 3 aylık toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 5 düşüşle 82,6'ya indi.

TÜİK verileri, Mart ayında ekonomik faaliyetlerde hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde beklentilerin gerilediğini gösteriyor. Bu düşüşler, iş hacmi, talep ve istihdam beklentilerindeki azalmalarla sektör güvenindeki gerilemeyi destekliyor.