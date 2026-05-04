ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirerek ekonomik görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 4,2, yıllık enflasyon ise yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek, hizmetler sektöründe yıllık enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yüzde 40,3'e gerilediğini, temel mallarda ise oranın yüzde 16,5 seviyesinde olduğunu belirtti.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatlarının kısa vadede enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Bakan Şimşek, bu etkilerin sınırlanması için bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımların atıldığını söyledi.

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendirdiklerini ve dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediklerini ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda vatandaşların refahını artıracak politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.