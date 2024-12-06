Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmanın ana unsurlarından biri olduğunu belirterek, TIMSS sonuçlarına göre Türkiye'nin her iki alanda üst sıralara yükselmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, paylaşımında, "TIMSS sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi. Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.