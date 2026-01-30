Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında ihracat ve turizmde elde edilen güçlü performansın sürdürülebilir cari denge hedefini desteklediğini açıkladı. Turizm gelirleri OVP hedefini aşarken, dış ticaret açığı beklentilerin altında kaldı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılına ilişkin ihracat, turizm ve cari denge verilerini değerlendirdi. Şimşek, ihracat ve turizmde kaydedilen performansın sürdürülebilir cari denge hedefi açısından önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Paylaşımında ihracatın 2025 yılında yüzde 4,4 artarak 273,4 milyar dolara yükseldiğini belirten Şimşek, ithalatın ise özellikle altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseldiğini ifade etti. Buna rağmen dış ticaret açığının Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğine dikkat çekti.

TURİZM GELİRLERİ OVP HEDEFİNİ AŞTI

Bakan Şimşek, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatarak, 2025 yılında turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştığını ve OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların etkisiyle kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığını belirtti.

Hizmet ticaretinde Türkiye'nin güçlü konumda olduğunu vurgulayan Şimşek, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerinin bu sayede sınırlandığını ifade etti.

YAPISAL İYİLEŞME VURGUSU

Cari dengede sağlanan yapısal iyileşmenin sürdürüleceğini belirten Bakan Şimşek, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimin desteklenmeye devam edileceğini, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımların ise önceliklendirileceğini kaydetti