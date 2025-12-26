Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini açıkladı. Şimşek, beklentilerdeki iyileşmenin ve hizmet enflasyonundaki düşüşün fiyat istikrarını desteklediğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerindeki olumlu seyre dikkat çekti. Şimşek, son bir yılda 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan ve piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğini belirtti.

Beklentilerdeki bu iyileşmenin dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ettiğini ifade eden Şimşek, özellikle hizmet enflasyonundaki düşüşün sürecin kalıcılığı açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Şimşek açıklamasında, arz yönlü riskleri azaltmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların da fiyat istikrarı hedefiyle uyumlu şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, 'Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş, dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.