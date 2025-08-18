Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Güngören ilçesinde Yarısı Bizden kampanyası ile evlerini dönüştüren vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, “Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp Yüzyılın Dönüşümü’ne siz de katılın” mesajını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın İstanbul’da hayata geçirdiği ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile evler hızla yenileniyor.

Evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

"Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek."Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp Yüzyılın Dönüşümü'ne siz de katılın. Güngören

Güngören’de riskli binalarını dönüştürmek isteyen ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahibi Yusuf Berk’in “Yarısı Bizden Kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek” sözlerini alıntılayarak, “Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp Yüzyılın Dönüşümü’ne siz de katılın” dedi.