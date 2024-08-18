Çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya’ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte rezevrve kentsel dönüşüm inşaat alanlarını gezdi.MALATYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumMalatya’da sürdürülen çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’den bilgiler aldı.

Bakan Kurum,Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte rezevrve kentsel dönüşüm inşaat alanlarından olan Niyazi Mısri Mahallesi’nde inceleme yaptı. Burada vatandaşlarla da görüşen Bakan Kurum, kentsel dönüşüm konusunda ve rezevr alanlarındaki yapılacak çalışmalarla ilgili soruları cevapladı.

Rezevrve kentsel dönüşüm inşaat alanları inceleme programının ardından İkizce TOKİ konutlarını da ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda ikamet eden bir aileyi de ziyaret etti.