Edirne'de Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 3. Keşan Tarım Fuarı kapsamında Kadın Meclisi tarafından açılan Kadın El Emeği Sergisi'nin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, fuara katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 3. Keşan Tarım Fuarı'nın ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak organizasyona destek veren kurumlar ile Kadın El Emeği Sergisi'nde emeği geçen herkese teşekkür etti. Açıklamada, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından fuar kapsamında açılan Kadın El Emeği Sergisi'nin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğü belirtilerek, serginin kadınların üretim gücü ve dayanışmasını ortaya koyan önemli bir çalışma olduğu vurgulandı.

Kent Konseyi, el emeği ürünleriyle sergiye katkı sunan üretici kadınlara, Kadın Meclisi Başkanı ve Kadın Meclisi üyelerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca fuarın düzenlenmesine ve Kent Konseyi'nin fuarda yer almasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar da tek tek anıldı. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği denetiminde organizasyonu gerçekleştiren Renkli Fuarcılık, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Keşan Ziraat Odası ile Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Keşan Kent Konseyi açıklamasında, kadın emeğini görünür kılan, yerel üretimi destekleyen ve kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayan çalışmaların tüm paydaşlarla iş birliği içinde sürdürüleceği belirtilerek, 'Katılımla güçlenir, birlikte yükseliriz' mesajı verildi.