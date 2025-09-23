Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya paylaşımı yaptı. İşitme engelli vatandaşların tedavi süreçlerinde destek olduklarını belirten Işıkhan, 2023-2024’te SUT kapsamında sağlanan yardımlara dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında sosyal medyada bir paylaşım yaparak, işitme engelli vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

Bakan Işıkhan, “İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik, tedavi süreçlerinden yanında olmaya devam ediyoruz,” dedi.

Bakan Işıkhan, 2023-2024 yılları arasında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engellilere yönelik birçok destek sağlandığını hatırlatarak, bakanlığın bu alandaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İGF