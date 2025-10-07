Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF 2025), 6-7 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamalar masaya yatırıldı.

SİVAS (İGFA) - Forum kapsamında düzenlenen 'Yerel Yönetimlerde Enerji Verimliliği' konulu panele konuşmacı olarak katılan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivas'ta hayata geçirilen yenilikçi ve sürdürülebilir enerji projelerini anlattı. Başkan Uzun'un paylaştığı projeler, katılımcıların takdirini kazanırken diğer belediye başkanlarının da dikkatini çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen moderatörlüğündeki panelde; Başkan Uzun'un yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer de konuşmacı olarak yer aldı.

1963 yılından itibaren Türkiye'de hazırlanan kalkınma planlarında enerjinin büyük bir yer teşkil ettiğini ifade eden Başkan Uzun, 'Bizler de bu bilinçle yerelde önemli projeleri hayata geçiyoruz. 4 mWA Güneş Enerji Santralimiz var. Yeni 15 mWA kapasiteli tesisimiz de devreye girince Belediyemizin tüm enerji ihtiyacını buradan karşılamış olacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren de pazar alanlarımızın çatılarına kuracağımız güneş enerji panelleri ile enerji üreterek sosyal tesislerimizde kullanacağız. Bunun dışında mevcutta Katı Atık Düzenli Depolama ve Çöpten Enerji Üretim Tesisimiz var. Burada 15 bin haneye yetecek enerji üretiyoruz. Hemen yanı başındaki seramızda yıllık 4 bin tona yakın domates üretiyor ve Avrupa'ya ihraç ediyoruz' dedi.

Özellikle altyapıdaki SCADA sisteminin üzerinde yoğunlaştıklarını söyleyen Başkan Uzun, 'En önemli kaynağımız su, o sebeple suyumuzu doğru yönetmemiz gerekiyor. Suyu doğru yönetirken enerjiyi de doğru yönetmiş oluyoruz. Çünkü bazı alanlarda kuyulardan su temin ediyoruz ve bu alanlarda ciddi enerji tüketiyoruz. SCADA sistemi ile şehirde dijital bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Suyu kaynağından alıp musluğa getirene kadar geçen tüm süreci yönetilebilir hale getiriyoruz. 11 tane DMA odası kuruyoruz ve bu odalarda tüm su tüketimini anlık olarak takip ediyoruz. Kayıp-kaçak ile ciddi bir mücadele yapıyoruz. Göreve geldiğimizde %53 oranında bir kayıp-kaçak vardı. 42 milyon m3 su tüketiminin %53'ü kayıp ve kaçak. SCADA kurduğumuz bölgelerde sistem bize hemen uyarı veriyor ve kayıp-kaçakları tespit ediyoruz. Mayıs ayından bu yana yaptığımız gece dinlemelerinde 50 farklı arıza tespit ettik. Geçen Ocak ayı ile önümüzdeki Ocak ayı arasındaki tüm verileri karşılaştırarak ne kadar tasarruf elde ettiğimizi görmüş olacağız' diye konuştu.

Ekolojik Evler Projesi'ne de değinen Başkan Uzun, proje yarışmasını yaptıklarını ve birinci olan çalışmayı önümüzdeki yıl itibariyle uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte geliştirilen yeni bir projeye dikkat çeken Başkan Uzun, 'Enerjide verimli yeni nesil şeffaf, termoelektrik malzemelerle seralarda devrim özelliği taşıyan bir proje hazırladık. Bu çalışmamız Türkiye'de bir ilk olacak. Üniversitedeki hocalarımız ile birlikte termoelektrik malzemelerle sera yapımı gerçekleştireceğiz. Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye yeni bir soluk getirmiş olacağız' diye konuştu.

Daha sonra konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sie, Sivas Belediyesi tarafından uygulanan SCADA sistemi çalışmalarını tebrik ederek ekiplerin bu projeyi yakından inceleyeceklerini dile getirdi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Başkan Uzun'un anlattığı Ekolojik Evler Projesi'nden istifade etmek istediklerini söyledi.