İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmalarında bin 439 kilometrelik sınır duvarı projesinin bin 339 kilometresinin tamamlandığını, kalan 100 kilometrede çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sınır fiziki güvenlik sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programın projeyle ilgili bilgi veren Bakan Çiftçi, bin 439 kilometrelik sınır duvarı projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, projenin 1.339 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, kalan 100 kilometrelik alanda ise çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarının tamamen sınır duvarlarıyla çevrilmiş olacağını kaydeden Bakan Çiftçi, sınır güvenliğinin yalnızca fiziki duvarlarla sağlanmadığını vurgulayarak, sınırların insansız hava araçları (İHA), optik kuleler ve devriye yollarıyla 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini söyledi.

Göç İdaresi Başkanlığımız tarafından yürütülen sınır fiziki güvenlik sistemlerine ilişkin, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu.



Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi:



'Göç İdaresi Başkanlığımızın yürüttüğü yaklaşık 1.439 kilometre uzunluğundaki sınır duvarı: pic.twitter.com/9V6o8BpoWj — Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) July 11, 2026

Alınan güvenlik tedbirlerinin düzensiz göçle mücadelede etkili sonuçlar verdiğini belirten Bakan Çiftçi, bu sayede sınır ihlallerinin büyük ölçüde engellendiğini ve düzensiz göçmen sayısında ciddi düşüş yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda önemli yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren Bakan Çiftçi, sınır güvenliğine yönelik çalışmaların da bu kapsamda kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.