Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM’de düzenlenen “Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma” etkinliğinde, ailenin toplumun temeli olduğunu vurguladı. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin küresel bir çağrı olduğunu belirtti.ABD (İGFA) -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında New York’ta düzenlenen “Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma” etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katıldığı program, Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe Katar, Macaristan, Sierra Leone, Somali, Nijerya, Sırbistan, Rusya ve ABD’den temsilciler katıldı.

“AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR”

Bakan Göktaş, konuşmasında ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, “Adalet, merhamet ve dayanışma gibi değerler önce evlerde filizlenir, oradan dünyaya yayılır. Güçlü aile yapıları, ülkeleri her alanda daha istikrarlı kılar.” dedi.

Türkiye’nin Anayasa’sında ailenin Türk toplumunun temeli olarak tanımlandığını hatırlatan Göktaş, aile kurumunu korumanın kültürel miras ve gelecek nesiller için öncelik olduğunu söyledi.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle aile odaklı politikaların güçlendiğini, 2026-2035 yıllarının ise “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak planlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi”ne dikkat çekti. Bakan Göktaş, “Bu girişim, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir çağrıdır. Uluslararası kuruluşları, ülkeleri ve teknoloji şirketlerini bu girişime katılmaya davet ediyoruz. Çocuklarımız için güvenli bir dijital gelecek inşa edebiliriz” dedi.

Küresel tehditlerin aile yapısını zayıflattığını belirten Bakan Göktaş, “Dijital teknolojiler, tüketim alışkanlıkları ve ideolojik eğilimler aile bağlarını aşındırıyor. Genç nüfus azalırken yaşlı nüfus artıyor, bu da ekonomik ve sosyal riskler yaratıyor. Aileyi korumak için uluslararası ölçekte güçlü bir irade ortaya koymalıyız” diye konuştu.