KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz kazasına ilişkin yaptığı son açıklamada, gemide bulunan 239 kişiye sağ ulaşıldığını, 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

KKTC (İGFA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle ve ilgili tüm birimlerin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini söyledi.

Denizden ve havadan yürütülen çalışmalara eş zamanlı olarak Polis Teşkilatı ve ilgili kurumların da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı inceleme yürüttüğünü belirtti.

'İKİ KİŞİ KAYIP LİSTESİNE ALINDI'

Üstel, polis incelemeleri, alınan ifadeler ve yolcu bilgilerinin tek tek teyit edilmesi sonucunda daha önce kurtarılanlar arasında değerlendirilen 2 kişinin, ayrıntılı inceleme sonrası kayıp listesine dahil edildiğini açıkladı. Böylece güncel verilere göre gemide bulunan 239 kişiye sağ ulaşıldığı, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLER VE KAYIPLAR AÇIKLANDI

Başbakan Üstel'in paylaştığı listeye göre hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurken, kayıp durumda bulunan 20 kişi arasında 18 Türkiye Cumhuriyeti, 2 KKTC vatandaşı bulunuyor.

Üstel, 'Şu anda bütün önceliğimiz kayıp 20 kişimize ulaşmaktır' diyerek, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdüğünü, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini vurguladı. Açıklamasının sonunda umutlarını koruduklarını belirten Üstel, 'Dualarımız kayıplarımızla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ve umutla güzel haber bekleyen aileleriyle birliktedir' ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZ

1. Nihat Balyemez - Türkiye Cumhuriyeti

2. Hüseyin Özdemir - Türkiye Cumhuriyeti

3. Nuray Zeytun - Türkiye Cumhuriyeti

4. Fahri Ateş - Türkiye Cumhuriyeti

5. Gülcan Gürel - Türkiye Cumhuriyeti

6. Reyhan Verim - Türkiye Cumhuriyeti

7. Nisa Torer - Türkiye Cumhuriyeti

8. Nurcan Hilaloğlu - Türkiye Cumhuriyeti

KAYIP DURUMDA BULUNAN KİŞİLER

1. Ferdi Törer - Türkiye Cumhuriyeti

2. Mustafa Demir - Türkiye Cumhuriyeti

3. Mahmut Demir - Türkiye Cumhuriyeti

4. Özgür Gönül - Türkiye Cumhuriyeti

5. Anni Asel Hilaloğlu - Türkiye Cumhuriyeti

6. Şerif Özdemir - Türkiye Cumhuriyeti

7. Süleyman Erdoğan - KKTC

8. Saliha Miray Biçer - Türkiye Cumhuriyeti

9. Mehmet Asaf Biçer - Türkiye Cumhuriyeti

10. Orhan Bekret - Türkiye Cumhuriyeti

11. Nazmiye Özbolat - Türkiye Cumhuriyeti

12. Elmas Demir - Türkiye Cumhuriyeti

13. İsmail Kurt - KKTC

14. Yulia Özcan - Türkiye Cumhuriyeti

15. Ayhan Özcan - Türkiye Cumhuriyeti

16. Elife Bayır - Türkiye Cumhuriyeti

17. Nihat Pancar - Türkiye Cumhuriyeti

18. Mustafa Kemal Yaralı - Türkiye Cumhuriyeti

19. Mehmet Bayhan - Türkiye Cumhuriyeti

20. Mehmet Nuri Ayran - Türkiye Cumhuriyeti