İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şoförler Odası tarafından basılan standart ve kalın harfli plakaların her ikisinin de geçerli olduğunu belirterek, bu plakalarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç plakalarına ilişkin kamuoyunda tartışılan uygulamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Plaka standartlarının yönetmelikle açık şekilde belirlendiğini ifade eden Çiftçi, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından iki farklı tip plaka basıldığını söyledi.

Bakan Çiftçi, bu plakaların birinin tamamen standartlara uygun olduğunu, diğerinin ise harfleri biraz daha kalınlaştırılmış şekilde üretildiğini belirtti. Her iki plakanın da mavi şerit, 'TR' ibaresi, mühür ve kare kod gibi zorunlu unsurları taşıdığını vurguladı.

Şoförler Odası tarafından verilmiş olması şartıyla bu plakaların 'nizami' kabul edildiğini ifade eden Çiftçi, 'Bu plakalar geçerlidir, bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayacağız' dedi.

'Şoförler ve Otomobilciler Odası, plakaların ne şekilde basılacağı onların standartlarının neler olacağını da zaten yönetmelikte belirlenmiş. Standart plakalar belli, buna rağmen şoförler odası iki tip plaka basıyor birincisi:

Açıklama, özellikle son dönemde plaka denetimleriyle ilgili yaşanan tartışmalara açıklık getirdi.