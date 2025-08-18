Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’daki YEDPA Ticaret Merkezi’nde otomotiv ve yedek parça sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin en büyük endüstrilerinden biri olan Türk otomotiv sektörünün üretim, istihdam ve ihracata katkıları masaya yatırıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk otomotiv endüstrisinin araç üretiminden parça imalatına kadar geniş bir ekosistemle ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yerli ve milli gurur kaynağı TOGG’un da dahil olduğu otomotiv markalarının 400 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirten Bakan Bolat, yıllık yaklaşık 1,5 milyon adet üretimle Türkiye’nin küresel rekabette öne çıktığını söyledi.

2024 verilerine göre, ana sanayi ve yan sanayi sektörlerinin 37 milyar dolarlık ihracat katkısıyla dikkat çektiğini söyledi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİK DESTEKLER

Otomotiv sektörünün elektrikli ve hibrit araçlarla dönüşümüne paralel olarak rekabet gücünü artırmaya devam ettiğini belirten Bakan Bolat, 94 farklı Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) destek programı ile ihracatçı firmalara destek sağlandığını ve küresel firmalarla iş birliğini teşvik ettiklerini açıkladı.

TURQUALITY ve Marka programları kapsamında otomotiv sektöründeki firmaların markalaşma hedeflerine destek verildiğini dile getiren Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, “Yüksek katma değerli ürün, ‘Türkiye’ markasını tüm dünyaya duyurmaktır,” mottosunu benimsediklerini ifade etti. Bolat, otomotiv sektörünün gelişimi için desteklerin süreceğini vurguladı.