Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 milyar 75 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatının gerçekleştiğini ve tüm ayların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı

"Gururla ifade etmeliyim ki, Mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış ile 24 milyar 75 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir" diyen Bakan Bolat, "Bu rekor, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda, tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olmuştur" dedi.

Bakan Bolat, Mayıs ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış ile yine cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını ifade etti.

İthalatımızdaki düşüş eğiliminin Mayıs ayında da devam ettiğini kaydeden Bakan Ömer Bolat, "İthalatımız Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında (3,5 milyar dolar) gerileyerek 30 milyar 593 milyon dolar gerçekleşmiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş (aylık bazda: yüzde 33,9) kaydetmiş ve 6,5 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki 15,3 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece bu oran da yüzde 78,7 seviyesine çıkmıştır" dedi.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1797569917748654272

Türkiye Yüzyılı'nda,ihracatı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini kaydeden Bakan Bolat, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat esaslarına dayanan yoğun mesaimizi sürdüreceğiz" mesajını verdi.