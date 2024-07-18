Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kotası elde eden özel sporcu Eda Yıldırım’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 IPC yüksek performansından Özel Sporcular Kadınlar Atletizm F20 Gülle Atma dalında, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na kota alma başarısı gösteren Eda Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Özel sporcular kategorisinde ülkemizi temsil eden milli para atletimiz Eda Yıldırım, 2024 yılı performansından dolayı, Özel Sporcular Kadınlar Atletizm F20 Gülle Atma dalında Paris 2024 Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanmıştır. Milli sporcumuz Eda Yıldırım’ı bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarısında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Eda Yıldırım’ın, ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda muvaffak olmasını diliyorum.”