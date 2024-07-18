İzmir Süper Amatör Lig ekiplerinden Karabağlarspor, İzmir’in yakından tanıdığı iş insanlarını bir araya getirdi. Kulüp Başkanı Adem Kuzu eşliğinde kulüp binasında toplanan Karabağlar Spor Kulübü sezona yeni yönetimiyle start verdi. BAL Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye başladı.İZMİR (İGFA) - Listede şu isimler yer aldı; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kuzu, Başkan Yardımcısı Sinan Mermercioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Karaosmanoğlu, Derya Mermercioğlu, Baki Işıldar, Ömer Tanrıkulu, Nejat Kunal, Atilla Ölmez, Ali Acemoğlu, Muhammet Osman Ölmez, Cemal Alan, Bekir Kalaylı, Genel Kaptan Haydar Çiçek, Teknik Adam Göksel Demirel.

Başkan Adem Kuzu, “Kulüp yöneticileri yoğun bir transfer görüşmeleri yaparak transferde takıma katkı sağlayacak isimlerle tek tek temas kurduklarını ifade ederek, “Yönetim Kurulumuzun bu süreçte çok emeği olacak şimdiden kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Karabağlar Spor kulübünün köklü geçmişine yakışır bir şekilde hareket ederek iddialı hedefler koymuş durumdayız” dedi.

Bu sezon hedef olarak Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) gözlerine koyan Karabağlar Spor Kulübü çalışmalarına start verdi. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen kulüp, her yıl güçlü rakiplerine karşı daha mütevazi bütçeyle yoluna devam ediyor. Karabağlarspor’da yeni hedef BAL Ligi, altyapı, tesis - proje ve sportif başarı olarak belirlendi.

İş insanlarını bir arada buluşturan kulüp alt yapı çalışmaları ve tesis için çalışma yapacak. Kulüp Başkanı Adem Kuzu, "Amacımız her transferde bu seneki hedefimiz olan BAL Ligine doğru olan merdiven basamaklarını sağlam adımlarla çıkmak. İnşallah bu sezon güzel maçlar, güzel galibiyetler alıp BAL Ligine çıkmak. Disiplinli bir şekilde sezona hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Karabağlar Spor Kulübü, BAL Ligine yükselmek için yoğun bir çalışma programı yürütüyor. Takım antrenmanlarda da disiplinli bir şekilde çalışarak sezona hazırlanırken Başkan Adem Kuzu yönetimin moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, bu sezonun kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Kuzu, taraftarlara da seslenerek, "Bu süreçte taraftarlarımızın desteği bizim için çok önemli. Onların desteğiyle hedefimize ulaşacağız. Her maçta tribünleri doldurarak takımımızı desteklemelerini bekliyoruz. Sezon öncesi hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeyi hedefleyerek antrenmanlar, taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla takımı, BAL Ligine yükselmek için hazır hale gelmeyi hedefliyoruz. Teknik heyet ve futbolcular, sezonun başlamasıyla birlikte sahada en iyi performansı sergileyecekler var güçleriyle çalışacaklar. Spor camiasında ses getirmeye devam edeceğiz. Karabağlar Spor’umuz Türkiye çapında tanınan, takdir edilen ve saygı duyulan bir camia haline gelmiştir.”

Başkan Yardımcısı Sinan Mermercioğlu, “Futbol bir tanıtımdır. Başarılarımız devam edecek ama bazı fiziksel şartların oturması gerekiyor. Karabağlar'ın saha olarak gelişim göstermesi gerekiyor. Bu sadece başkanımızla olacak bir iş değil. Fiziki şartlarımız ne kadar yeterli? Bunları tartışmamız gerekiyor. Karabağlar olarak bu gerçekleri göz önüne koymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.