Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iş kurmak isteyen engelli vatandaşlara 735 bin lira, eski hükümlü vatandaşlara ise 550 bin lira hibe verileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 5. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı işyeri projelerimiz ile çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanındayız.

Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacağız.

Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin üst limitini 905 bin lira olarak uygulayacağız.

Ayrıca bu dönem itibarıyla eski hükümlü hibe desteği başvuru süreçlerini dijitale taşıdık. Vatandaşlarımızın işlem süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla başvurular artık e-Devlet ortamında çevrim içi olarak yapılacak.

Son başvuru 16 Eylül 2026. İşkur'un resmi sitesinden başvurabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.