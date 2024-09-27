2024 Türkiye Baja Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan Baja Bursa, 27-28-29 Eylül tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek. Yarışa katılacak olan sporcu Melis Aksöz Herkes Duysun ekibine yarışa dair hedeflerini ve düşüncelerini anlattı.BURSA (İGFA) - Bugün saat 15:30’da Aloft Hotel önünden start alacak olan yarış, 36 ekibin katılımıyla gerçekleşecek. 420 km uzunluğundaki parkurda mücadele edecek sporcular, BASK 30. yıl seyirci etabı, BAV ISUZU etabı ve ERTAN UÇAR GARAJ etabı gibi zorlu etaplardan geçecekler. Yarışın finali ise 29 Eylül Pazar günü saat 16:45'de Vakıf Bera Spor Tesisleri’nde yapılacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

BABA KIZ BERABER YARIŞACAK

Yarışa dair hedeflerini ve duygularını paylaşan Aksöz şu ifadelere yer verdi:

“Her yarışta olduğu gibi tabiki bu yarışta da çok heyecanlıyız. Hedefimiz podyum görmek. Baba kız yarışacağız bunun için çok mutlu, keyifli ve heyecanlıyız her zamanki gibi. İlk yarış beklediğimiz gibi geçmedi ne yazık ki ama bu yarışa biraz daha iyi hazırlandık daha iyi bir sonuç bekliyoruz.”

BAJA Şampiyonası için daha yeni olduğunu ancak motor yarışları geçmişini de göz bulundurarak iddialı bir yarış çıkaracağını ifade eden Melis Aksöz, “Aslında benim ana dalım X-Trial ben 2018 senesinde Türkiye’nin ilk ve tek kadın pilotu olarak bu camiaya girdim. Ardından transfer ile Türkiye Off-Road Şampiyonasına oradan da bu sene tamamen kendi isteğim ile kendimizi geliştirmek adına BAJA Şampiyonasına geçtik. Açıkçası daha çok yeniyim kendimi geliştirmem gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Ama dediğim gibi ilk yarıştan dersler çıkardık, kendimizi geliştirdik çok daha iyi bir sonuç bekliyorum.” dedi.

“MOTOR SPORLARINDA KADINLARIN NE YAZIK Kİ SAYISI ÇOK AZ”

Motor sporlarında kadın pilotların artmasını istediğini dile getiren Aksöz, aynı zamanda sponsorunun da verdiği destek için teşekkürlerini dile getirdi. “Sizin aracılığınzı ile de buradan takım sponsorum DEFA Şirketler grubuna teşekkür etmek istiyorum. Çünkü motor sporlarında kadınların ne yazık ki sayısı çok az ben bu sayının artmasını isteyen kişilerdenim. Geçtiğimiz yarışta 4 kadın pilotumuz vardı, bu gerçekten beni çok mutlu etmişti. Aramıza da yeni bir arkadaşımız daha katıldı, İdil Tüfekçioğllu ona da başarılar dilemek istiyorum. Kendisi 18 yaşında daha.” ifadelerine yer verdi.

“OFF-ROAD SEVERLERİ VE KADINLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Motor sporlarında kadınların da yerine değinen sporcumuz kadınların motor sporlarında daha aktif olabilmeleri için onları da kulübe davet ediyor. Kendisi SUZUKİ GRAND VİTARA aracını kullanacak olan sporcumuz motor sporlarına ilgisi olan kadınlar için, “Kadınlarımızın birleştirici gücü altında ‘Kız Gibi Off-Road’ kulübümüz var. Kız Gibi Off-Road kulübüne de bütün Off-Road severleri ve kadınlarımızı bekliyoruz. Zaman zaman toplanıyoruz ve birlikte aktiviteler yapıyoruz, arabasının olmasına gerek yok sadece ilgisi olması yeterli.” dedi.

Yarış için tüm yarışmacılara başarılar dileyen Melis Aksöz kazasız bir yarış olması için iyi dileklerini de dile getirdi.