Bunlar da ilginizi çekebilir

Osmangazi'de Emek ve Bağlarbaşı da şenlendi

Osmangazi'de Emek ve Bağlarbaşı da şenlendi

Saat 18.30-20.30 arası Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ödül töreninde ödül alacak gazeteciler şöyle;

‘Bahri Dinar Gazetecilik Ödüllerinin sahipleri 18 Ekim’de ödülleri ile buluşuyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Merhum Bahri Dinar anısına Trakya Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Gazetecilik Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu!