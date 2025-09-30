Kocaeli'de Çayırovalı ilçe sakinlerinin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe huzurlu bir şekilde vakit geçirebileceği proje olan ‘Bahçem Çayırova’da hazırlıklar tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Daha yeşil bir Çayırova için ilçeye birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni bir çalışmanın altına daha imza atıyor. Çayırovalıların doğayla iç içe vakit geçirip, sosyalleşmelerine olanak sunacak, sürdürülebilirlik anlayışıyla toprakla buluşacakları, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabilecekleri, atölye eğitimleriyle doğayı keşfedebilecekleri Bahçem Çayırova projesi açılışa hazır. Şekerpınar Mahallesi’nde oluşturulan ve toplamda 12 bin metrekarelik alana sahip Bahçem Çayırova projesinin kurdelesi yarın kesilecek.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Şekerpınar Mahallesi’nde Metin Oktay Caddesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında hayat bulan proje kapsamında 12 bin metrekarelik alanda, Çayırovalı ilçe sakinleri doğayla iç içe bir ortamda toprakla buluşabilecek. 7’den 70’e tüm Çayırovalıların toprağa dokunabildiği atölyeler, bostanlar, sera ve doğal yaşam alanlarıyla şekillenecek, atıklardan elde edilecek kompost ile şehir hayatı içinde doğayla yeniden bağ kurabilecek özel bir yaşam alanı olacak Bahçem Çayırova projesi kapsamında her şey düşünüldü.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Proje kapsamında oluşturulan bostan alanlarında karnabahar, brokoli, ıspanak, kara lahana, kırmızı lahana, salatalık, kereviz, marul, roka, pırasa ve Akdeniz Kıvırcığı yer alırken, sera alanında ise zakkum, oya, begonvil, taflan, biberiye, kasımpatı, formium, starliçe, areka palmiyesi, zamia, yasemin, duvar sarmaşığı, sukulent türleri ve sedum türleri yer alıyor.

TARIM ATÖLYELERİ VE BOSTANLAR

Tarım Atölyeleri, bostan Alanları, sera eğitim alanı, kümes hayvanları alanı ve aile katılımlı etkinlik alanlarının da olacağı Bahçem Çayırova’da, imalatlar tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi.

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı; “Çiçeklere doyacağınız, doğanın bütün güzel renklerinin bir arada olduğu, toprağından taze sebzelerin yetiştiği, hayvan seslerinin eşlik ettiği Bahçem Çayırova projemizin açılışına davetlisiniz.” Bahçem Çayırova projesinin açılışı, 1 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Şekerpınar Mahallesi Metin Oktay Caddesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısı’nda gerçekleştirilecek.