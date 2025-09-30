Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Genel Başkan Vekili Şerafat Şefa, Kocaeli Gebze’de Karabağ Şehitleri için anma etkinliği düzenledi. İlyas Bey Camii önünde vatandaşlara su, helva, ayran ve tatlı ikram edildi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Genel Başkan Vekili Şerafat Şefa, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Karabağ Şehitleri’ni anmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi.



Gebze İlyas Bey Camii önünde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara su, helva, ayran ve tatlı ikram edildi.

ŞEFA’DAN DUYGUSAL MESAJ

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirme amacıyla düzenlenen anma programında konuşan Şerafat Şefa, “Bu ay bizim zafer ayımızdır. Şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, onların kahramanlıklarını Türkiye’deki gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bu, vicdan ve vatandaşlık görevimizdir” dedi.

Yardımcı Fatma Haşimoğlu ile birlikte yürüttükleri projelerin iki ülke ilişkilerine katkı sağladığını vurgulayan Şefa, yeni kurulan Türk Öz Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Azerbaycan ve Türk kültürünü tanıtmayı sürdüreceklerini belirtti. Şefa, sözlerini, “Allah bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa versin. Onlar bizim baş tacımızdır. Yaşasın Türk Dünyası, yaşasın Türkiye ve Azerbaycan, yaşasın bize bu sevinci, bu gururu yaşatan Ali Başkumandanımız” diyerek noktaladı.