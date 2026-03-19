CHP'nin iletişim hesabından yapılan paylaşımda, 'ID'leri tamamlanmış, ada-parsel numaralı tam liste' ifadeleriyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme taşıdığı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu iddia edilen 16 adet tapuların numaralarıyla yeni bir göndermede bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP'nin resmi sosyal medya iletişim kanallarından olan CHP İletişim, dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, 'Merakla beklenen ID'leri tamamlanmış, ada-parsel numaralı, eksiksiz ve sıralı tam liste. Ama herkese nasip olmayabilir.' ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/CHP_iletisim/status/2034599808460001422

Söz konusu paylaşım, önceki gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından düzenlenen ve kamuoyunda 'turpun küçüğü' başlığıyla anılan basın toplantısında dile getirilen iddiaların detayı oldu.

Hatırlanacağı gibi CHP lideri Özgür Özel, söz konusu toplantıda Akın Gürlek'e ait olduğunu öne sürdüğü tapu bilgilerine ilişkin iddiaları gündeme taşımıştı. Bakan Gürlek ise bu iddialarla iglili konuyu yargıya taşıdığını açıklamıştı.

İŞTE İDDİA EDİLEN 16 ADET ID KAYIT NUMARALI TAPULAR