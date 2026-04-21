ANKARA (İGFA) -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında 23 Nisan'ın tarihî anlamına vurgu yaptı; eğitimden dijital tehditlere, okul güvenliğinden erken seçim tartışmalarına kadar önemli mesajlar verdi. Bahçeli, 'Ara veya erken seçim diye tutturanlara diyeceğimiz, ikbal hesaplarına huzurumuzu peşkeş çekmeyiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, milli egemenliğin ve devlet iradesinin simgesi olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde açılan Meclis'in, milletin kendi kaderine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Bahçeli, '23 Nisan, devlet fikrinin kriz anlarında dahi ayakta kalabilme iradesidir' dedi.

'23 NİSAN, MİLLİ İRADENİN VE GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR'

Eğitimin milli beka meselesi olduğunu ifade eden Bahçeli, okulların yalnızca bilgi verilen yerler değil, aynı zamanda şahsiyet inşa edilen kurumlar olduğunu dile getirdi. Gençlerin sadece akademik başarıya değil; kültür, sanat ve ahlaki değerlere de sahip olması gerektiğini vurguladı.

OKUL SALDIRILARI VE DİJİTAL TEHDİTLER

Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarına değinerek olayların çok boyutlu şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Dijital platformların denetimsiz kullanımının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Bahçeli, sosyal medyanın şiddeti özendiren bir zemine dönüşebildiğine dikkat çekti. Çocukların korunması için aile, okul ve devlet iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, kalıcı çözümler üretilmesi çağrısında bulundu.

SİYASET VE ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Konuşmasında siyasi gündeme de değinen MHP Genel Bahçeli, erken seçim tartışmalarını eleştirerek, Türkiye'nin istikrarının korunması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın milli beka ekseninde hareket ettiğini belirten Bahçeli, seçimlerin zamanında yapılacağını vurguladı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/toxcyJ3jN3 — MHP (@MHP_Bilgi) April 21, 2026

Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı; basiretsiz muhalefetin ayak oyunları olarak nitelendiren Bahçeli, 'Seçim diye tutturanlar, milletin derdiyle değil, kendi telaşlarıyla konuşmaktadır. Yersiz ve vakitsiz özgüven patlamaları yaşayıp ölçüyü kaçıranların Türkiye'nin gündemini tayin etmeye kalkması boş bir gayrettir. Seçim, siyasi cambazlıklarla, yapay kriz çığırtkanlıklarıyla öne sürülecek bir oyuncak değildir. Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir, onun hükmü vakti geldiğinde tecelli edecektir. Ara formüllere, dolambaçlı yollara, keyfi oyunlara mahal verilmeyecektir' diye konuştu.

'Ara veya erken seçim diye tutturanlara diyeceğimiz de budur' diyen Bahçeli, 'Türkiye'nin istikbaliyle oynatmayız, istikrarı tartışmaya açmayız, ikbal hesaplarına huzurumuzu peşkeş çekmeyiz, milli iradeyi istismar siyasetine kurban etmeyiz' diyerek net mesaj verdi.