İzmir İl MillîEğitim Müdürlüğü'nü AR-GE Birimi koordinatörlüğünde yürütülen 'Küçük Eller Güçlü Kalemler Projesi' kapsamında düzenlenen Karşıyaka İlçesi Kitap Fuarı açılış programı, Karşıyaka Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Açılışa; Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Karşıyaka İlçe Millî Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin,İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

DİLİMİZİN ZENGİNLİĞİ KÜÇÜK YAŞTA YEŞERİYOR

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise konuşmasında, Cemil Meriç'in 'Kamus namustur.' sözüne atıfta bulunarakbu projenin, öğrencilerin Türkçeyi daha iyi kullanmaları ve dillerine hâkim olmaları açısından önemini vurguladı ve'Amacımız; çocuklarımızın kitapla buluşmalarını, dilin zenginliklerini zihinsel dünyalarının genişliğine ulaştırmalarını küçük yaşlardan itibaren sağlamaktır. Bu aslında bir doğumdur. Nasıl ki insanın bir doğumu varsa, sanatçının doğumu da eserinin dünyaya gelmesiyle, kitapla ilgili bir güzelliğe vasıl olmasıyla gerçekleşir. İşte bu doğumu küçük yaşta gerçekleştiren ve bu güzel eserleri meydana getiren çocuklarımıza, onları destekleyen ailelerine hassaten teşekkür ediyorum.' dedi.

Konuşmaların ardından Atakent Anadolu Lisesi ve Mehmet Saniye Özbey İlkokulu'nun halk oyunları gösterileri izlendi.

Kalemleriyle hayallerini duygularını ve düşüncelerini geleceğe taşıyan öğrencilerin eserlerine tanıklık etmek, onların üretimlerini daha geniş kitlelere buluşturmak amacıyla hazırlanan kitap fuarında kurdele kesme merasimi gerçekleştirildi. Öğrencilerin, eserlerini sunduğu stantlar gezildi.Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

İzmir'deki 30 ilçenin mayıs ayında başlayan ve haziran ayı içerisinde devam eden 'Küçük Eller Güçlü Kalemler Projesi' kitap fuarlarında, öğrencilerin eserleri sergilenmeye devam ediyor.