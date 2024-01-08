Gaziosmanpaşa'nın tanınmış iş insanı ve siyasi kimliği Azme Aydemir hayata veda etti.

Gaziosmanpaşa Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in babası Azmi Aydemir, 1994-2004 yılları arasında İBB meclis üyesi olan ve Gaziosmanpaşa eski belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.

Anavatan Partisi döneminde de aktif siyasetin içinde bulunan Azmi Aydemir, Şeçkinler İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyordu.

Merhum Aydemir, 8 Ocak Pazartesi günü saat 11'de Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Seçkinler Safir Evleri önünde helallik alındıktan sonra Beykoz Paşamandıra Köyü Değirmendere Camiinde kılınacak öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Merhum Azim Aydemir'e aydınSes Medya olarak Allah'tan rahmet, Aydemir ailesine başsağlığı diliyoruz.