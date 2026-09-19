Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangında eşyaları küle dönen anne ve 5 çocuğun yardımına koştu. Oturma grubundan çocuk odasına kadar yenilenen eşyalar ailenin yeni yuvasına yerleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, zor günler yaşayan vatandaşların yanında olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, 'Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği bir Denizli' anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yangında evindeki tüm eşyalarını kaybeden anne ve 5 çocuğunun yaralarını sardı. Talihsiz olay, Tavas ilçesindeki Samanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, 5 çocuğuyla birlikte yaşayan annenin evindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangını söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ailenin mağduriyetini Sevgi Eli'ne bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sevgi Eli ekipleri, anne ve çocukların yeni yuvasını oturma grubundan yemek masasına, yatak ve beşikten dolaplara kadar donatarak teslim etti.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, yangın, sel ve benzeri afetler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Sevgi Eli aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçları karşılanırken, zor günlerde hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmemesi için dayanışma eli uzatılıyor. Başkan Çavuşoğlu'nun bu anlayışı doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla, ihtiyaç sahiplerinin yaraları birlikte sarılıyor.