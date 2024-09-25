Apron Jet Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül, Azerbaycan’daki hava limanlarında özel jetler için uygulanan yüksek meydan kullanım ücretlerine isyan etti.İSTANBUL (İGFA) - Apron Jet Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül, özel jetlerin Azerbaycan hava limanlarına iniş yaptığında VIP park yerleri için 15 bin Euro'ya varan ücretlerin kesildiğini belirtti.

Bu durumu "haksız bir uygulama" olarak nitelendiren Yeşilgül, Türkiye’deki hava limanlarında böyle bir ücret alınmadığını ve bunun da haksız rekabete yol açtığını vurguladı.

Yeşilgül, açıklamasında, Türkiye’de meydanların özel jetler için adil ücret politikaları izlediğini ifade ederek, Azerbaycan’da uygulanan bu aşırı yüksek ücretlerin uluslararası havacılık standartları ile bağdaşmadığını belirtti.

"Azerbaycanlı yetkililerle bu sorunu çözmek için yapılan girişimlerden sonuç alamadık" diyen Yeşilgül, "Bu nedenle acilen mütekabiliyet esaslarının devreye sokulması gerekmektedir. Azerbaycan özel jetlerine Türkiye’de aynı ücret uygulamalarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak, bu sorunun çözülmesi için gerekli adımları atmalı" diye konuştu.