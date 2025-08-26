Azerbaycan Milli Meclisi Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı Sadık Kurbanov, Türk dünyasının ortak mirasına vurgu yaptı. 44 Günlük Vatan Savaşı’nı örnek gösteren Kurbanov, Türk ruhunun ilim, sanat ve kahramanlıkla şekillendiğini belirtti.Serkan TORUN / AZERBAYCAN (İGFA) - Azerbaycan Milli Meclisi Doğal Kaynaklar, Enerji ve Ekoloji Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Sadık Kurbanov, Türk dünyasının ortak mirası ve geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurbanov, Türk ruhunun yalnızca tarihî bir hatıra değil, aynı zamanda bugünün gücü ve yarının umudu olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Türklerinin ruhunun ilim, sanat ve kahramanlıkla yoğrulmuş ebedî bir miras olduğunu ifade eden Kurbanov, “Bu miras, asırlar boyunca âlimlerin kalemiyle, şairlerin sözüyle, komutanların kılıcıyla şekillenmiştir” dedi.

Tarih boyunca Tebriz, Gence ve Şuşa gibi şehirlerin Türk dünyasının en parlak merkezleri olduğunu belirten Milletvekili Sadık Kurbanov, Şah İsmail’in Kızılbaş ordularının Osmanlı askerlerini hayrete düşürdüğünü ve Karabağ hanlıklarının kültür ocaklarına dönüştüğünü hatırlattı.

TÜRK RUHUNUN TARİHÎ VE GÜNCEL YANSIMALARI

Kurbanov, dünyaca ünlü tarihçilerin ve seyyahların Azerbaycan halkını ilme yatkın, kültüre bağlı, mert ve savaşçı bir millet olarak tanımladığını aktardı.

Fransız yazar Alexandre Dumas’ın Azerbaycanlıları “cesur ve güçlü” olarak nitelendirdiğini, tarihçi İlber Ortaylı’nın ise “kılıç gücünde Osmanlı’dan geri kalmayan bir halk” dediğini vurgulayan Kurbanov, bu özelliklerin Türk milletinin tarihî karakterini yansıttığını söyledi.

2020’deki 44 Günlük Vatan Savaşı’nı Türk ruhunun güncel bir yansıması olarak gösteren Sadık Kurbanov, “Azerbaycan Türkleri, devletini, toprağını ve onurunu korumakta sarsılmazdır. Bu kahramanlık geleneği, sadece Azerbaycan’a değil, tüm Türk dünyasına aittir” dedi.

Kurbanov, Türk halklarının binlerce yıldır devletçilik, adalet, ilim ve kültür değerleriyle insanlığa katkı sunduğunu belirtti. “Bugün de Türkler, Avrasya’nın her köşesinde yeniliğin, ilerlemenin ve adaletin öncüsü olarak yer almakta, gelecekte de dünya medeniyetine kendi imzalarını atmaya devam edeceklerdir” diyen Kurbanov, konuşmasını “Tanrı Türk’ü korusun” diyerek tamamladı.