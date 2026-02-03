Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen üst düzey temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında yapılan heyetlerarası görüşmeye katıldıklarını belirterek, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutta daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

TİCARET VE YATIRIM GÜNDEMİ ÖNE ÇIKTI

Heyetlerarası görüşmede; ikili ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, Türkiye-Körfez İşbirliği Teşkilatı Serbest Ticaret Anlaşması'nın nihayete erdirilmesi, Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu' çerçevesinde Türk müteahhitlik firmalarının üstlenebileceği olası roller, ticaretin kolaylaştırılması ve üçüncü ülkelerde iş birliği imkânları ele alındı.

Türkiye'nin, köklü bağlara sahip olduğu dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerini her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da geliştirmeye devam edeceğini ifade eden Bakan Bolat, sürdürülen yapıcı temasların bölgesel refaha ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.