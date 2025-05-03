MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in kızı İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, babası Alparslan Türkeş'in mezarı başında saldırıya uğradı. Saldırıyla ilgili açıklama İYİ Partisi Grup Başkanvekili Turhan Çömez'den geldi. Çömez; saldırıya ilişkin detayları SÖZCÜ TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programında ilk defa anlattı. 3 Mayıs programları kapsamında babası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret eden İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş saldırıya uğradı.

Ayyüce Türkeş ve yanındaki heyet Ülkü Ocakları mensubu olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı.

"150 KİŞİLİK GRUP SALDIRDI"

Yaşanan skandalı SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in Nokta Atışı programında anlatan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

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"- Adana Milletvekilimiz babasının kabrini ziyarete gidiyor. Partimizin bir toplantısı vardı. Onun çıkışında kabre gidiyor. Gittiğinde kabrin etrafında 150 kişilik bir grup var. Ayyüce Hanımın danışmanları ciddi şekilde darp edilmiş. Kabre ulaşmayı başarmışlar.

"POLİS ORADAYKEN SALDIRI OLUYOR"

- Şu anda polisler kabri abluka altına aldı. Ayyüce Hanım dışarı çıkamıyor. Ankara Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanını aradım. Biz hemen tedbir alacağız dediler. Onların da haberi yok. Türkeş Türkiye'ye mal olmuş bir siyasetçi. Ayyüce Hanım babasının kabrine gidiyor. Polis oradayken oradaki bir grup vekilimize saldırıyor. Ben böyle bir şey için canlı yayından ayrılıp İçişleri Bakanını, Emniyet Müdürünü aramak zorunda mıyım? Ülkemiz ne hale gidiyor"

TÜRKEŞ AYRILMIYOR

Ayyüce Türkeş babasının kabrine gittiğinde şoförü ve danışmanı bir grubun saldırısına uğradı. Ayyüce Türkeş saat 19.00'dan bu yana anıt mezarın başından ayrılmıyor.

Türkeş'i ikna etmek için bazı parti yetkililerinin anıt mezardan ayrılmayan Ayyüce Türkeş'i ikna etmek için çalışıyor.

AYYÜCE TÜRKEŞ'TEN İLK AÇIKLAMA

Saldırıya uğrayan İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş resmi X hesabından bir video yayınladı. Yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 3 Mayıs Türkçüler günü bu vesileyle akşam üstü babamın mezarını ziyarete geldim. Geldim baktım arabamı içeri sokmuyorlardı arabayla. Yürüyerek indim ben içeri girdim ama arkamı döndüğümde yumruklar uçuşuyordu. Korumamı ve şoförümü yumrukladılar. Ben bunun neden yapıldığını anlamış değilim. Burası bir mezar. Alparslan Türkeş'in mezarı. Alparslan Türkeş tr mal olmuş bir insandır. Herkes onu ziyaret edebilir. Hem de böyle bir günde. Kimse Alparslan Türkeş ve sevenler arasına engel olamaz. Söz sahibi varsa o da Türkeş ailesidir. Ben çok üzgünüm bunları yaşadığımız için. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz."