Balıkesir'in Ayvalık ilçesidne özel çocuklar, 'özel olimpiyatlardan' madalyalarla döndü.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gittikleri her yere spor, eğlence ve oyunlar götüren, her yerden de başarılarla dönerek kendilerini gururlandıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitimevi’nin özel çocuklarının kendi olimpiyatlarından Atletizm ve Basketbol dallarında birincilik ve derecelerle döndüğünü açıkladı.

Çocukların ilçe dönüşünde kendisini ziyaret ederek madalyalarını getirdiklerini belirten Başkan Ergin, "Hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.

Özel çocukların toplum içinde eşit şartlarda yaşaması için üzerine düşen her şeyi yaptıklarını dile getiren Başkan Ergin, "Yapmaya da devam edeceğiz. Onlarla birlikte hedeflerimizi hep daha yükseğe koyacağız" dedi.