Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve taraftarıyla, teknik ekibiyle birlikte tüm @FBBasketbol camiasını yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.