Sanatçı Ayşe Betil'in üçüncü kişisel sergisi 'İz ile Düş Arasında Bir Yer', 26 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık 60 eserden oluşan sergi, belleğin, yansımanın ve algının sınırlarına odaklandı.

İSTANBUL (İGFA) - Sanatçı Ayşe Betil, üçüncü kişisel sergisi 'İz ile Düş Arasında Bir Yer' ile çağdaş sanat sahnesinde kendine özgü anlatım dilini bir kez daha ortaya koydu.

26 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda gerçekleştirilen sergi, sanatçının son dönem üretimlerinden oluşan yaklaşık 60 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Yağlı boya, kara kalem ve karışık tekniklerle üretilen seçki, Betil'in biçim, duygu ve düşünce arasında kurduğu derin ilişkiyi görünür kıldı.

Önceki sergilerine kıyasla daha 'pop' bir atmosfer taşıyan sergi, sanatçının estetik dilinde yeni bir evreye işaret ederken; izleyiciye görsel çeşitliliğin ötesinde, farklı duygusal katmanlar sunan bir deneyim alanı yarattı. Betil, iz ve yansıma kavramlarını merkeze alarak, belleğin geçiciliği ve algının dönüşebilirliği üzerine çok katmanlı bir anlatı kurdu.

Sergi, üç özel deneyim alanı aracılığıyla izleyiciyle etkileşim kurdu.

'Senden Sonra Alanı', sanatçının bir önceki sergisi ve kitabı arasında duygusal bir köprü oluştururken, kitaptaki öykülerden birinin kısa film uyarlaması projeksiyonla mekâna taşındı. 'Ayna Odası', tamamen aynalarla kaplı yapısıyla izleyiciyi kendi varlığıyla yüzleştiren, ses ve mekân ilişkisini sorgulayan bir deneyim sunarken, 'Yansımalar Alanı' ise sanatçının gündelik yaşamın yansımalarını konu alarak çektiği fotoğraflar aracılığıyla serginin en deneysel bölümünü oluşturdu.

Betil, bu sergiyle birlikte izleyiciyi yalnızca eserlerine değil, onların ardındaki düşünsel sürece de ortak etti.

Sergiyi, 'Bir şeyin aynısı, o şeyin kendisi değildir. Her resim ve her fotoğraf, hem bir şeyin izi hem de zihnimde kalan izlenimin bir yansımasıdır. Bakan göz, sadece gördüğüyle kalmaz; iz, düşe dönüşür.' sözleriyle anlatan Betil, izleyiciye gerçeklik ile yansıma arasındaki sınırları sorgulayan bir bakış açısı sundu.

Bu kavramsal yaklaşım, sergiyi yalnızca bir görsel deneyim olmaktan çıkararak izleyicinin de aktif bir katılımcıya dönüştüğü, algı ve anlam üzerine kurulu bir alan haline getirdi. İz ile Düş Arasında Bir Yer, her bakışta yeniden şekillenen bu etkileşim sayesinde, sanatçının ifade dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Ayşe Betil'in içsel anlatımıyla şekillenen sergi, hem görsel zenginliği hem de düşünsel derinliğiyle, çağdaş Türk resminde sezgi, bellek ve dönüşüm temaları üzerine özgün bir iz bıraktı.

Betil, önümüzdeki dönemde yeni projelerle sanat serüvenine devam edecek.

Sanatçı, farklı disiplinleri bir araya getiren üretim anlayışını gelecekte de derinleştirerek, izleyiciyle yeni buluşmalara kapı aralayacak.