Kayseri Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi, Türk Muharip Gaziler Derneği, Active Seniors As Always (ASAA), Korea-Türkiye Dostluğu Derneği iş birliği ile 'Kore Savaşı'nın 75. Yıl Dönümüne Özel Teşekkür ve Anma Konseri' düzenleniyor.

KAYSERİ (İGFA) - Bu akşam saat 19:00'da Kayseri Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek olan konserde, 2024 World Choir Games birincisi Korea Grey Youth Choir sahne alacak.

İki ülke arasında var olan dostluk ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak özel konsere ev sahipliği yapacakları için heyecanlı olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyemiz yine harika bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bilindiği üzere Türk-Kore ilişkileri güçlü, diplomatik, ekonomik bağlarla uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. İki ülke kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlıdır. Türk Tugayı'nın savaş yıllarında Güney Kore'yi Kuzey Kore kuvvetlerine karşı desteklemesi, ikili ilişkilerimizde özel bir bağ kurulmasına vesile olmuştur.

Kore halkı Türk halkını 'kardeş ülke' olarak nitelendirmektedir. Öyle ki; savaşa katılan askeri birlikler içinde öksüz ve yetim kalan Koreli çocuklar için okul inşa eden tek birlik Türk Tugayı olmuştur. Koreli kardeşlerimizle dostluk bağlarımızı her zaman diri tutuyoruz. 27 Eylül'de bir dizi program için kardeş şehrimiz Yongin'deydik. Koreli kardeşlerimizle derin ve köklü bir geçmişiz var. Bu kapsamda Kore Savaşı'nın 75. yıl dönümüne özel olarak Melikgazi Belediyemiz, Erciyes Üniversitesi, Türk Muharip Gaziler Derneği, Active Seniors As Always (ASAA), Korea-Türkiye Dostluğu Derneği iş birliği ile 25 Ekim Cumartesi saat 19:00'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda teşekkür ve anma konseri düzenliyoruz. Konserde 2024 World Choir Games birincisi Korea Grey Youth Choir sahne alacak. Tüm hemşehrilerimizi anlamlı ve özel etkinliğimize bekliyoruz. Bu vesile ile Kore Şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi şükranla anıyorum.' dedi.