Aydın'da Çine ve Koçarlı belediyelerine, araçlarla boş alanlara evsel atık dökerek mevzuata aykırı davranmaları nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikilği Bakanlığı tarafından toplamda 3 milyon 739 bin TL ceza kesildi. Yasa dışı bertaraf nedeniyle her belediye 1 milyon 869 bin 726 TL ceza aldı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Aydın'da belediyeye ait araçlarla evsel atıkları boş araziye döken Çine Belediyesi ile Koçarlı Belediyesi'ne toplam 3 milyon 739 bin TL ceza uyguladı.

Aydın'ın Çine İlçesinde yapılan denetimde evsel nitelikli atıkların Çine Belediye Başkanlığı'na ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu Mahallesi'ndeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi.

Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğü belirlendi.

Atıkları mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.