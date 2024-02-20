Eğitim sisteminin en önemli aktörlerinden olan öğretmenlere, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlenme imkânı sunan Öğretmen Ağı, Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle Gümüşhane’deki tüm öğretmenler için bir buluşma düzenledi. Gümüşhane ve çevresindeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin katıldığı buluşmaya, ilk günden itibaren Öğretmen Ağı’nın ana destekçilerinden biri olan Aydın Doğan Vakfı da büyük destek verdi.

İki gün boyunca yaklaşık 90 öğretmenin katıldığı Öğretmen Ağı Gümüşhane Buluşması’nda, ilk gün ‘Öğretmenliği Yeniden Düşünelim’ başlıklı etkileşimli panel yapıldı. Panelin ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Tülin Şener, ‘Olumlu Okul İklimi’ başlıklı oturumunu gerçekleştirdi.

Günün ikinci yarısında, Yaratıcı Yazma ve Eğitsel Oyunlar, Akıl ve Zeka Oyunları, Düşünme Becerileri, Deneyimsel Öğrenme Alanları ve Öğretmenin İyi Olma Hâli başlıklı Öğretmenden Öğretmene atölyeler gerçekleştirildi.

Öğretmen Ağı Buluşmasının ikinci gününde ise isteyen katılımcılarla yüz yüze bir Değişim Elçiliği Oryantasyonu çalışması yapıldı. Öğretmen Ağı’nın gönüllü öğretmenlerine verilen isim olan Değişim Elçiliği mekanizmaları hakkında öğretmenlere bilgi verilirken, Öğretmen Ağı değerleri ve topluluk kültürü anlatıldı, çeşitli dayanışma hikayeleri eşliğinde bir topluluk olmanın önemi vurgulandı. Buluşma, öğretmenlerin akıllarındaki soruların cevaplandığı soru-cevap oturumuyla tamamlandı.

Öğretmenlerin dayanışma ve iş birliği ağı

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği (ERG) Öğretmen Ağı, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim yolculuklarında ilerlemelerini sağlamak için; sürdürülebilir öğrenme topluluğunun oluşturulması, sosyo-duygusal becerilerinin yükselmesi, mesleki becerilerinin yükselmesi, mesleki anlam ve itibarın artması, kamu politikalarının bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını yürütüyor. Aydın Doğan Vakfı, Öğretmen Ağı’na, bugüne kadar olduğu gibi 2024 yılında da destek vermeye devam ediyor. Öğretmen Ağı hakkında detaylı bilgi için, www.ogretmenagi.org ziyaret edilebilir.